Esta semana la Copa Libertadores, en su primera ronda, ya está llegando a su fin y por eso los compromisos tienen tanto nerviosismo, pues aún hay varios equipos buscando su clasificación y por eso un error o una decisión arbitral puede interferir en el resultado final del partido.

De hecho, uno de los partidos más con más tensión fue el de Sao Paulo contra Talleres, ya que hubo varias polémicas y por eso los jugadores del club argentino se molestaron con el árbitro colombiano Jhon Ospina y luego hubo hasta altercados con los policías de ese país.

Todo comenzó porque justo antes de terminar el primer tiempo, el juez central pitó un penalti a favor de Sao Paulo, el cual cobró Lucas Moura y atajó el arquero de Talleres, pero el árbitro decidió repetirlo porque, según él, se había adelantado de la línea.

En la segunda ejecución el atacante sí marcó y por eso sacó una ventaja importante que cambió los planes de ambos técnicos pensando en el segundo tiempo.

Después, al minuto 90 Luciano marcó el 2-0 final y ahí comenzó una batalla dentro del campo, pues los jugadores del conjunto argentino se fueron encima del árbitro y la Policía, por defenderlo, terminaron pegándoles a varios de ellos, por lo que se desató una complicada situación que no fue sencilla de controlar.

De hecho, uno de los involucrados en el tema fue el exjugador del América de Cali Juan Camilo Portilla, quien aseguró, después del partido, que la Policía de ese país siempre los trata mal y que por eso había que dejar un precedente para que esas cosas no ocurran más.

“Son cosas que pasan en el partido entre jugadores y quedan allí. Salimos del campo y ellos nos agreden. Entonces, para dejar un precedente que tengan en cuenta eso. La verdad que una falta de respeto, nos han tratado muy mal. En el partido es caliente, se dicen palabras, pero quedó ahí. Salimos del campo y la Policía agrede a un jugador de nosotros. Son cosas que no se pueden permitir, no pueden volver a pasar”, dijo.

La declaración de Juan Camilo Portilla, jugador de Talleres, sobre los incidentes con la policía brasileña en el partido ante São Paulo en el Morumbí 🏆⚠️ pic.twitter.com/BSlGqrOb5Q

— Out of Context Libertadores (@OoCLibertadores) May 30, 2024