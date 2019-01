Jorman Campuzano narró los obstáculos que ha tenido que superar para llegar a donde está actualmente; el mediocampista cesarense de 22 años de edad es nuevo futbolista de Boca Juniors y así se lo presentaron a la hinchada.

Inició señalando que en su vida ha existido “mucho sacrificio y mucho dolor porque a los 15 salí de mi casa para buscar mi sueño de ser futbolista en Bogotá, donde un tío, pero él no compartía mucho conmigo y también me fui”.

“Duré 10 días durmiendo en la calle, donde me cogiera la noche. Pero no puedo decir que me faltó la comida porque gracias a Dios les caí muy bien a los gamines”, aclaró.