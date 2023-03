Jorge Luis Pinto se está convirtiendo en el técnico más polémico en la presente temporada de la Liga BetPlay Dimayor, y en esta ocasión, contó que le produce asco hablar de diversos temas con relación a su equipo, Deportivo Cali.

Recientemente, el entrenador del Deportivo Cali brindó una entrevista para El País, medio de la ciudad caleña, y habló sobre diversos temas en los que sus dirigidos están involucrados. “El que conozca un hecho concreto, que lo diga al aire, lo reto a que lo haga. Ese es el periodismo que no soporto, inventando historias para que los oigan y los lean”, dijo Pinto.

(Vea también: Alberto Suárez estalló contra hinchas, árbitro y VAR; después de Envigado-Santa Fe)

“Me da asco, a estas horas de mi vida, estar peleando con periodistas mentirosos y falsos, de esos que inventan noticias, como que yo me agarré con un jugador en el camerino, eso es a lo que más le temía antes de regresar a Cali, aquello que ustedes llaman el bochinche. Quien diga eso es un mentiroso de primera clase. Ya no hallan cómo encontrarle problemas a Pinto. ¡Qué barbaridad el periodismo, me asombro! Hablen con los jugadores si quieren. Eso es lo que me enferma a mí y no me lo como. ¡Qué vergüenza!”, agregó el exentrenador de Costa Rica.

Lee También

Por último y no menos importante, terminó de martillar a los periodistas con la siguiente frase: “No tengo la menor duda y no tengo por qué aclararlo, pero me pone mal la deshonestidad y la trampa de los periodistas. Dígale al país que yo digo eso, no tienen de qué hablar e inventar noticias”.