Atlético Nacional vive uno de los momentos más complicados de los últimos años, pues cambió de entrenador hace poco, en Liga BetPlay ha tenido un flojo rendimiento que lo mantiene lejos de las primeras ocho posiciones y quedó eliminado de la Copa Libertadores en la segunda fase luego de perder con Club Nacional de Paraguay.

Esto ha hecho que los hinchas estén bastante molestos con los directivos y el cuerpo técnico, por lo que las amenazas se han hecho una constante y por eso algunas personas se han ido de la institución, como el caso de Jhon Jairo Bodmer.

Por más de que esto ocurrió hace varios días, el entrenador no había querido a aclarar lo que pasó realmente para que se diera su salida, hasta hoy, ya que Jhon Jairo Bodmer habló con Pulzo y explicó cada detalle que desencadenó su salida de la institución antioqueña.

Por qué se fue Jhon Jairo Bodmer de Atlético Nacional

En una entrevista ofrecida a este medio, Bodmer aseguró que el trabajo se venía haciendo de gran manera, pero que desafortunadamente los resultados no se estaban dando y eso causó más problemas.

“Obviamente las expectativas eran poder salir de la institución de una manera distinta, pero bueno, se cumplieron algunos objetivos. Quedo a gusto con lo que se hizo el año pasado, que era pelear uno de los dos títulos, se consiguió uno y bueno, en el inicio de este año las cosas no iban como queríamos. Muchas veces las cosas no son como se pintan”, dijo Bodmer.

Y agregó: “Teníamos ocho puntos con dos partidos menos que los otros equipos, estábamos a tres o cuatro puntos de entrar a los ocho y estábamos a un gol de darle vuelta a la llave en la Copa Libertadores, así que bueno, no íbamos dentro del plan, pero tampoco las cosas iban tan mal. Al final decidimos dar un paso al costado por muchas situaciones, razones y creemos que era la decisión acertada y la correcta“.

Por otro lado, el entrenador aseguró que el tema de las amenazas sí era real y que cuando se comenzaron a meter con sus familiares fue que tuvo que tomar la decisión de dar un paso al costado.

“Se juntaron muchísimas cosas. El tema de las amenazas es una realidad, no es algo que esté en tela de juicio porque es una realidad. Recibimos amenazas desde el mes de diciembre puntualmente, pero bueno, sabíamos que era un tema que iba a suceder en los momentos que no se ganara o algo por ese estilo”, contó el entrenador.

Y argumentó: “Ya cuando comenzaron a tocar a mi núcleo familiar, pues ellos no saben manejar la situación, obviamente hay cierto temor y se manejó por un tiempo, pero al final las cosas no se dieron, mediáticamente la cosa se puso fuerte y yo también digamos conocí de primera mano lo que pasaba y creo que era la decisión acertada por darle aire a todo”.

Además, Bodmer aseguró que él pensaba que su salida ayudaría al equipo, pero hasta ahora no ha sido así: “Esto no es regla de tres, pero hace unas fechas se había ido el técnico de Chicó y al siguiente compromiso ganaron, así que yo pensé que podía funcionar la misma estrategia. Junté todas esas cosas que venían pasando y por eso se tomó la decisión con cabeza fría, porque no fue una decisión apresurada o en caliente“.

Y sobre si quería continuar, explicó: “Tenía las fuerzas y el deseo de darle la vuelta a esto, tenía un buen grupo para revertir la situación, pero bueno, se tomó la decisión y ahora estamos tranquilos, no estamos arrepentidos de la decisión y bueno, acá seguimos adelante”.

Finalmente, Bodmer explicó que él cree que las directivas están haciendo las cosas bien y que los aplaude por querer mantener un proceso que va a ser exitoso.

“Los directivos siempre me insistieron en continuar, en que las cosas iban a mejorar porque parte de un proceso es esto, darle forma a todo, y estábamos entre comillas tranquilos porque sabíamos a dónde le estábamos apuntando todos, desde los directivos como el cuerpo técnico. Siempre hubo respaldo por parte de las directivas y por eso estoy muy agradecido”, dijo.

Y concluyó: “Es de admirar y respetar lo que han hecho los directivos, porque han tenido esa fortaleza para respaldarme, aguantar el proceso y bueno, estoy muy agradecido por eso”.

Al final, Bodmer explicó que ya ha recibido más ofertas de diferentes clubes para dirigir, pero que por ahora está tomando las cosas con calma, aprovechando de su familia y poniéndose al día en otros negocios y que después sí tomará una decisión que sea la mejor para él y su futuro.

