Jhon Duque es uno de los jugadores más importantes en la historia entre Atlético Nacional y Millonarios, y habló de lo que fue la reciente final entre ambas escuadras, la cual, ganó el equipo de su tierra, el ‘Embajador’.

Duque fue chiflado en la final entre paisas y bogotanos, y claro, era normal por su pasado en el cuadro capitalino. Este volante enamoró a todos los fanáticos del balompié colombiano durante su paso por el rival acérrimo de Santa Fe, ya que su talento resaltaba dentro de los terrenos de juego del balompié nacional.

Pero, lastimosamente, para la hinchada azul, él terminó jugando en Atlético Nacional.

Sobre su primer duelo frente a Millonarios, el volante mencionó: “Es una de las enseñanzas grandes que me dejó la vida porque previo a ese partido, el mes antes, la verdad que uno como jugador es ser humano y llegué a sentir esa ansiedad. Cómo será ese día que yo vaya a El Campín con la camiseta de Nacional y hay veces que me abrumaba un poco y me llenaba de ansiedad. Quería que eso pasara rápido”.

“Llegó ese día y entré al camerino e intentaba estar tranquilo y entré a un baño y empecé a orar y le entregué todo a él (Dios) y siento que ha sido una de las enseñanzas grandes porque entré a la cancha y pocas veces sentí paz en mi vida. Sentí todo un estadio diciéndome cosas como ‘se vendió, se vendió, ese h#”$# se vendió. Me cantaba todo el estadio y la gente tenía mucho odio y resentimiento contra mí”, añadió Jhon Duque.

Por último, dejó claro que no guarda ningún tipo de rencor por la hinchada de Millonarios: “Yo soy un ser humano y siento mil cosas y yo miraba y decía que tengo agradecimiento con esa gente que un día me apoyo y hoy estoy en Nacional y soy feliz y ese día casi salgo con gol. Hoy en día cada vez que me dicen que vamos a jugar en Bogotá con Millonarios siento emoción. Me dolió no haber estado en la final y salí frustrado”.