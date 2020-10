James Rodríguez comandará este domingo al Everton contra el Southampton por la sexta jornada del torneo inglés. Por sexta vez en el campeonato, el cucuteño hace parte de los inicialistas escogidos por el técnico Carlo Ancelotti.

El defensor caucano Yerry Mina también será titular y hará zaga con Michel Keane. La única baja que tendrán los ‘Toffees’ es la del lateral derecho Seamus Coleman, quien se encuentra actualmente lesionado.

Los azules van por su quinta victoria en la Premier League 2020-2021. El club de los colombianos es uno de los líderes del torneo y necesita otro triunfo para mantenerse en la parte alta de la tabla.

El partido entre Everton y Southampton empezará a las 9:00 a.m. (hora colombiana) y será transmitido por televisión por el canal ESPN.

⚠️ TEAM NEWS! ⚠️

▫️ @jamesdrodriguez starts for #EFC!

▫️ @BenG0dfrey replaces Seamus Coleman to make his first start.

▫️ @alexiwobi and Gylfi Sigurdsson also included in the line-up.#SOUEVE #COYB pic.twitter.com/DnebEgemDw

— Everton (@Everton) October 25, 2020