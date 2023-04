Según diversos medios de comunicación de Brasil, James Rodríguez le habría dicho que no al Botafogo, escuadra que deseaba con ansias su vinculación.

Ya empezaron a sonar posibles fichajes para la temporada 2023-2024. Sin duda alguna, el nombre de James Rodríguez es uno de los más apetecidos, y es que, al no estar con equipo, su pase puede ser económico. Diversos medios de comunicación han afirmado el interés que tenía Botafogo por el jugador colombiano, pero al parecer, el ex Real Madrid habría dicho que no.

El medio TNT Sports Brasil, informó que James Rodríguez y Botafogo tuvieron conversaciones con el objetivo de que el ’10’ se pusiera la casaca de este elenco brasileño, pero, hasta la fecha, el volante no ve en sus planes volver al continente suramericano.

Asimismo, se puede deducir que su futuro está en el balompié de Europa, y que, Besiktas y Galatasaray de Turquía están detrás del juegos, y a diferencia de los otros “enamorados”, preparan ofertas bastante tentadoras.

Por último y no menos importante, Tribunnews fue el medio de comunicación que reveló el interés de un club de Indonesia por el ex madridista. El Persib de la primera división del fútbol de dicho país, apostaría por romper el mercado con la compra de Rodríguez.

En las próximas horas se conocerá el futuro del jugador colombiano, el cual, está atravesando uno de los momentos más duros de su carrera. ¿Dónde crees que jugará James Rodríguez la siguiente temporada?.

Santiago Mejía Álvarez

Corresponsal 10 SportsCO

En Twitter: @santiagoemea.