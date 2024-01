James Rodríguez vuelve a estar en boca de todos debido a su ausencia en la presentación de los nuevos uniformes que el Sao Paulo utilizará para este 2024.

Muchos criticaron el hecho de que uno de los referentes y caras públicas más conocidas del club, como lo es el colombiano, no haya estado en dicho importante evento. No obstante, bajo las varias críticas que hubo respecto a ello, Eduardo Toni, director ejecutivo de ‘marketing’ del Sao Paulo, reveló la razón por la cual Rodríguez Rubio no estuvo en dicho evento.

(Vea también: James Rodríguez embaló a Arturo Vidal con su llegada al América y el chileno dejó pistas)

“Nuestra estrategia era traer nuevos jugadores al evento. James y Néstor están patrocinados por la marca, pero elegimos traer los refuerzos. Menos portero, ya que no tenemos un portero nuevo, luego vino Rafael. También fue una forma de presentar a los jugadores. Sin la camiseta, no podríamos hacer su conferencia de prensa”, explicó en declaraciones recogidas por ‘Globo Esporte’.

No obstante, según indica el propio medio, varios de los hinchas querían que James Rodríguez, quien se lució en el último entrenamiento, se pusiera desde ya la camiseta con la que espera brillar a lo largo de este 2024. “En el caso del colombiano, sin embargo, la ausencia fue sentida por la afición“, fueron claros en ‘Globo Esporte’.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.