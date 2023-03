En la afición colombiana aún quedan secuelas del dolor que se atravesó por no clasificar al Mundial de Qatar 2022, en un resultado que dejó como principales responsables al técnico Reinaldo Rueda, quien fue destituido y a varios jugadores referentes como James Rodríguez, que durante el proceso fue uno de los que le hizo pataleta al entrenador por no llamarlo y cuando estuvo no contó con un buen nivel deportivo para cambiar la historia.

Ahora, con la llegada de Néstor Lorenzo, la Selección Colombia renovó sus ilusiones, pese a que en el país no hay mucha expectativa con lo que pueda hacer el equipo, que tendrá que volver a ganarse la confianza de los hinchas con buenos resultados partido tras partido.

Precisamente, la ‘tricolor’ se prepara para la primera doble jornada de amistosos de 2023, en la que tendrá duelos contra Corea del Sur y Japón, el 24 y 28 de marzo, respectivamente. Para estos partidos, el técnico llamó a jugadores referentes y James no fue la excepción, pese a que venía con una larga lesión que solo le permitió reaparecer en el último juego de su equipo, el Olympiacos de Grecia.

James fue uno de los últimos en llegar y en el momento en que se unió a la concentración de la Selección Colombia en Seúl publicó un mensaje en sus redes sociales que dejó confundidos a muchos.

“Vamos a hacerlo de nuevo”, fueron las palabras del colombiano junto a varias fotos en el entrenamiento.

Es decir que ya podemos decirle adiós al mundial 2026? Me gusta la sinceridad de James. — Bayardo Parra (@BayardoParra) March 22, 2023

Ese mensaje despertó críticas, pues el jugador no explicó a lo que se refería con su mensaje, ya que el recuerdo más reciente de la Selección es la eliminación de Qatar 2022, por lo que muchos pensaron que puede volver a pasar lo mismo en el próximo Mundial, pues la imagen de 2014 ya es muy lejana y para muchos no se puede vivir de la historia.