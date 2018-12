Sobre su continuidad explicó que es algo que no depende de él y que dará un paso al costado si es necesario: “Mi situación en comparación con el año pasado es diferente. No juego mucho con el nuevo cuerpo técnico. No puedo prometer nada. Si me tengo que ir porque no juego, entonces me iré”.

Sin embargo, aclaró que su deseo es permanecer en la institución: “Me gustaría quedarme porque siento el amor de los aficionados y de toda la familia del Bayern”.

Además, le deseó buena suerte a Niko Kovac, DT del Bayer, casi que anticipando su salida del equipo: “Nuestro entrenador es joven, tiene buenos conocimientos de fútbol y seguramente tendrá un buen futuro por delante”.

Finalmente, se refirió a su lesión avisando que falta poco para su regreso a las canchas: “Me siento muy bien, pero espero estar completamente listo de nuevo en una o 2 semanas”

Acá, todas las declaraciones del colombiano durante la reunión:

