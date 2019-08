Iván René Valenciano superó su alcoholismo y desde hace 5 años no consume una gota de licor. El ahora comentarista deportivo del canal Fox Sports confesó que dejó el trago por el sufrimiento que su comportamiento le generó a su mamá y por un mensaje contundente que le dio su hijo, cuando este tenía tan solo cinco años: “Papá, ¿cuándo te veré sin una cerveza en la mano?”.

El ‘bombardero’ contó varios de los episodios más duros que vivió por sus adicciones. Valenciano reconoció en ese programa de televisión que fue tan alcohólico que bebía licor todos los días, se gastó toda la plata que tenía, quedó en la ruina e hizo sufrir a su familia.

“Yo jugando fútbol me gané en un año 1.200 millones de pesos, me ganaba 100 millones de pesos al mes. Una vez mi mamá entra a mi cuarto y me dice: ‘Hijo, regálame 500 pesos para comprar un cuartico de leche y unos panes’. Yo le digo a mi mamá que no tengo una moneda, que no tengo un peso, me dio durísimo”, confesó el exgoleador.

Esa noche para Valenciano representó el punto de partida para cambiar definitivamente su vida. Ese mismo día una tía le presentó a un profesor que le ofreció un millón de pesos para ir a la inauguración de unos juegos en un colegio y tomó esa oportunidad como motivación para no hacer sufrir más a su mamá.

Jairo Martínez, presentador del programa, se vio bastante conmovido con el relato que Valenciano hizo de su historia de vida. El cartagenero interrumpió al ‘bombardero’ mientras él continuaba su narración, se puso a llorar y le dijo con voz entrecortada: “Nos has dado una gran lección. No solamente a mí, sino a mucha gente que nos está viendo”.

Después de ese emotivo momento, el exfutbolista barranquillero habló de la muerte de su mamá, otro de los episodios que lo marcó para jamás volver a sucumbir ante el fantasma del alcoholismo.

Valenciano contó que un mes después de debutar como comentarista deportivo en televisión su mamá lo llamó para expresarle la felicidad que sentía por verlo bien. Casualmente, el exjugador viajó el día siguiente a Barranquilla para verse con su mamá, pero al llegar a esa ciudad le contaron que ella estaba en el hospital.

La madre del ídolo del Junior sufrió tres infartos ese día. Ella le pidió al doctor que la atendió que le dejara hablar con su hijo y aprovechó su encuentro con él para pedirle que jamás volvería al alcoholismo. Valenciano se lo prometió y minutos después su mamá falleció.

