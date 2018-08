No obstante, el recorrido de 141 kilómetros de la quinta y última etapa de la carrera en los que Sosa salió vencedor, fueron suficientes para que le sacara una ventaja de 19 segundos a su compatriota López, y así subirse a lo más alto del podio.

El artículo continúa abajo

Sin embargo, no todo fue tan sencillo, pues hasta los últimos 500 metros, ‘Supermán’ se mantenía como el campeón, pero un arrebatado ataque de Sosa le impidió coronarse.

Junto a los colombianos, David de la Cruz, del equipo Sky, se subió al podio, ocupando el tercer cajón.

That attacking ride pushes @iamdlax up onto the final podium at #VueltaBurgos, while @taogeoghegan, @5_henao and @KennyElissonde make it four @TeamSky riders in the top 10 👏 pic.twitter.com/jpOMzh3AMe

— Team Sky (@TeamSky) August 11, 2018