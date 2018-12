Aunque para muchos en Colombia la noticia causó alegría, para Mejía hay algo raro en esa contratación y no le gustó ni poquito.

“Si no pudo Yerry Mina que es mucho más jugador. Creo que hay alguien ‘cometiando’ alrededor de los colombianos”, argumentó Iván Mejía al programa ‘Vbar’, de Caracol Radio y citado por la revista Semana.

Jeison Murillo pasó los exámenes médicos este jueves y firmó con Barcelona hasta final de temporada, con una opción de compra por 25 millones de euros.

Sin embargo, el ex del Inter no tiene méritos para llegar al club del cual es declarado hincha Mejía: “No lo entiendo. En el Barcelona también se mueven los cometeros”, refiriéndose a que llegó a uno de los clubes más grandes del mundo por una movida de un representante y no por sus condiciones futbolísticas.