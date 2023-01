Luego de su vinculación al Independiente Santa Fe, un antiguo ‘live’ de Instagram entre Johan Arango y Hugo Rodallega tomó popularidad en los fanáticos del balompié colombiano.

La llegada de Rodallega al balompié colombiano marcó un precedente importante en la historia. Aunque su llegada no se dio al América de Cali, donde el delantero pretendía jugar, su arribo al Independiente Santa Fe paralizó a los hinchas del ‘León’, pues se hicieron con un jugador que los ilusiona a cumplir los objetivos trazados para este 2023.

En el balompié local existe un jugador que marca tendencia adentro y afuera del terreno de juego, y se llama Johan Arango. Este atacante hizo hace un par de meses un video junto a Rodallega donde hablaban de sus carreras deportivas, de sus peculiares historias de vida y sobre todo, de sus “farras”.

En dicha charla, donde los internautas estaban delirando con las declaraciones de ambos jugadores colombianos, Rodallega aprovechó para mencionar:

“Si ustedes supieran las veces que yo me encontré a Wayne Rooney en Manchester chupando… a Steven Gerrard subido en las barras revoleando la camiseta… esa gente son seres humanos. Eso no tiene nada de malo. Son pocos los futbolistas que yo conozco y que no toman, contaditos. ¡Todos toman!”.