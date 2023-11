Independiente Santa Fe no atraviesa por su mejor momento y parece que algunos jugadores del plantel no ayudan a que los hinchas pasen la página de los amargos resultados de 2023.

Y es que, a través de las redes sociales, Hugo Rodallega despertó furia en algunos aficionados ‘cardenales’, al comentar un video de hace años en el que aparecen varios de los referentes de la época dorada del club, haciendo un juego en el camerino.

De hecho, la grabación que compartió un usuario en X (antes Twitter) está acompañada de la frase: “Cómo quisiera despertarme en estas épocas”.

Cómo quisiera despertarme en estás épocas. pic.twitter.com/fsxB0elMJx — Leo (@Leobonillao) November 25, 2023

Ante ello, Rodallega, actual capitán del equipo, soltó un enigmático pero picante mensaje, el cual causó revuelo en la plataforma digital, pues muchos hinchas del ‘cardenal’ lo tomaron como un desprecio al equipo y como una iniciativa para querer irse del club.

“Si te contara yo donde quisiera despertarme”, escribió el goleador de 38 años en su perfil.

Hugo con todo respeto solo me resta decirte ¡andáte si te querés ir y ya deja de guevonear hermano! — ⭐Mc Papi ⭐ (@ElPablanguitas) November 25, 2023

Si bien las palabras de Rodallega no confirman la salida de Santa Fe, lo cierto es que en la hinchada no cayeron bien estas palabra, teniendo en cuenta que no es la primera vez que se habla del delantero y su futuro.

Huguito, si no quieres estar te puedes ir, tranquilo. Igual, con todo lo que aportaste, de todas formas hiciste parte del peor Santa Fe del siglo XXI. Saludos. — Sebastián Camelo (@El__Arracadas) November 25, 2023

Santa Fe carece actualmente de ídolos. Y ese rótulo se gana por algo especial, no por cualquier cosa El que quiera estar, que esté y deje de vender humo o tirar vainazos como si se quisiera ir El respeto también se refleja en la prudencia… https://t.co/oF36ZUWMr0 — Juan Pablo Arévalo L (@ArevaloJuanP) November 25, 2023

