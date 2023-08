La Leagues Cup 2023 sigue en los dieciseisavos de final en este momento se enfrentarán América y Chicago Fire, en una búsqueda de pasar a la siguiente fase del torneo, los dos equipos buscarían llegar a la final y obtener pase directo a la Concachampions.

(Vea también: “Es un circo”: DT colombiano, enojado con arbitraje que favorecería a Messi en EE. UU.)

Las águilas del América buscarían dejar atrás la última goleada que sufrieron en contra de Columbus Crew, y poder recuperarse e ingresar a los octavos de final, donde hasta ahora solo se ha clasificado un equipo mexicano.

El partido se disputará el día de hoy, viernes 4 de agosto en el Toyota Park, Estados Unidos; este estadio fue el antiguo hogar del equipo Chicago Fire, al igual que todos los partidos pasados de la Leagues Cup se jugarán en suelo estadounidense y cada equipo mexicano serían los visitantes.

El partido se disputará el 4 de agosto, a las 18:00 horas centro de México, este partido será transmitido por Apple Tv, como todos los demás partidos, pero también podrá ser disfrutado por el canal TUDN y Canal 9, ambos de canal abierto.

7⃣ games on the last day of the Round of 32! 😎 pic.twitter.com/JAAaEtiIDh

— Leagues Cup (@LeaguesCup) August 4, 2023