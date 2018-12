“Fue un momento en el que no supe controlar un impulso del cual me arrepiento. Yo sé que estuve mal, no soy de hacer eso y me duele haber pasado por esto”, aseguró en declaraciones al canal Todo Noticias.

“Nunca pensamos que iban a hacer doblar el micro (autobús) por ahí porque había un cúmulo de gente. Cuando viene el micro ya era un desastre todo”, explicó sobre cómo vivió los incidentes desde dentro.

La Justicia decidió que Firpo no podrá entrar a los estadios de Argentina por 2 años y 4 meses. Asimismo, deberá realizar 180 horas de tareas comunitarias y tomar un curso de “convivencia urbana”, entre otras medidas.

En video, las palabras del agresor:

El ataque hizo que la final de la Copa Libertadores se aplazará para el 9 de diciembre a las 2:30 p.m., hora colombiana, en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España.