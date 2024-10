Este miércoles 30 de octubre, Aston Villa recibió en su casa al Crystal Palace por el partido de octavos de final de la EFL Cup, o como se le conoce mundialmente: la Copa de la Liga de Inglaterra.

Los colombianos Jhon Jáder Durán y Daniel Muñoz fueron titulares en sus equipos y tuvieron protagonismo en las acciones de gol.

El primero en reportarse fue el exjugador de Nacional, quien dio la asistencia para el gol con el que el Crystal Palace abrió el marcador al minuto 8 del partido.

¡ASISTENCIA COLOMBIANA! Daniel Muñoz y un gran centro para el GOL de Eberechi Eze ante Aston Villa (Dibu Martínez descansa). 📺 Mirá la Copa de la Liga inglesa en #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/7xghFCNPY6 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 30, 2024

¿Cómo fue el gol de Jhon Jáder Durán?

Pero no pasó mucho tiempo para que Durán no se quedara atrás, pes al minuto 23 marcó el gol del empate con el que puso el 1-1 parcial. La anotación llegó luego de una asistencia de Leon Bailey, quien encontró al ‘cafetero’ sin marca en el área y no dudó en dárselo el balón.

Acá, el video del gol:

¡Y AHORA GOL COLOMBIANO! Durán sigue ON FIRE y esta vez marcó vs. Crystal Palace en la Copa de la Liga. 📺 Mirá la Copa de la Liga inglesa en #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/ojX2z4kwo6 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 30, 2024

Aunque el control no fue el mejor, el delantero de la Selección Colombia logró estirarse para rematar el balón, pese a que su compañero Emiliano Buendía casi se le anticipa.

El remate de Jhon Jáder salió ceñido al palo izquierdo del arquero, quien no pudo detener la pelota por más que se estiró.

