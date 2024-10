Se trata del recogebolas Juan Carlos Rodríguez, que en los medios de Bolivia es destacado como una ficha clave para la victoria sobre Colombia, pues su viveza permitió hacer un saque rápido y tomar a la defensa ‘Tricolor’ desacomodada.

Pero no fue casualidad que Rodríguez pasara el balón rápidamente. Él mismo contó en Unitel, canal boliviano, que el técnico Óscar Villegas les pidió a todos los recogebolas, antes de que comenzara el juego, que si iban empatando o perdiendo pasaran el balón lo más pronto posible.

“Teníamos que hacer ese trabajo. Lo que nos dijo el profesor. […] Yo me siento feliz por el pase que le hice a Robson [Matheus]; me increparon los del cuerpo técnico de Colombia, se quejaron al cuarto [árbitro] y me dijo: ‘Te voy a expulsar”, declaró, como se aprecia en este video: