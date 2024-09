El paso de Roberto Ovelar por el club atlanticense tuvo momentos difíciles por cuenta de algunas situaciones privadas con su pareja, en las que el jugador Teófilo Gutiérrez habría estado involucrado.

En su momento trascendió la noticia de que Gladys Ortega, entonces esposa del atacante paraguayo, había recibido mensajes por parte de Gutiérrez en los que tuvo palabras de cortejo para ella.

Esa situación desató un vendaval en Barranquilla que derivó en que el delantero dejara la plantilla ‘tiburona’ y regresara a su país con el fin de preservar su relación con Ortega y así alejarse de ‘Teo’, quien habría puesto en peligro su matrimonio.

Por qué se habrían separado el ‘Búfalo’ Ovelar y Gladys Ortega

Pues 7 años después de esa novela, parece que la relación entre Ovelar y Ortega llegó a su final. Ella ha posteado fotografías desde hace varios meses, en los que ya no se le ve acompañada por el ‘Búfalo’, ni siquiera relacionada con él en eventos sociales.

De hecho, la abogada y empresaria publicó una serie de imágenes de la celebración de su cumpleaños y allí no apareció por ninguna parte el goleador paraguayo, lo que avivó los rumores sobre una separación definitiva entre ellos.

Qué dijo Roberto Ovelar sobre escándalo con Teófilo Gutiérrez en Junior

Días después del escándalo suscitado con ‘Teo’ Gutiérrez, Ovelar entregó declaraciones en las que dejó abierta la intromisión del futbolista colombiano en su relación: “Han pasado muchas cosas donde, conociendo mucho más a fondo a muchas personas, digamos, te encuentras con la realidad, y por eso a mí me da mucho miedo cuando… no generalizo, muchas personas tienen mucho a Dios en su boca y no en su actuar. Pero yo tengo otra ideología”.

