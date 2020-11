En medio de una entrevista con el diario Olé, German Ezequiel Cano volvió hablar de la posibilidad de vestir la camiseta de la Selección Colombia y recordó que James Rodríguez le dio su aval para llegar al combinado nacional.

“Empecé a tramitar la ciudadanía para después conseguir la doble nacionalidad. Juanfer [Quintero] era de Medellín e iba al estadio cuando podía. En 2018, después de su gol en la final de la Libertadores contra Boca en Madrid, vino a comer a casa”, afirmó el atacante.

Luego, agregó: “James, increíblemente, me quiso conocer y por parte de un amigo en común me pidió la camiseta. Luego me invitó a su cumpleaños y me dijo: ‘Goleador, tú vas a jugar con nosotros’. ‘Me vas a tener que dar una mano’, le contesté. Aunque todo quedó ahí”.