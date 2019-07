Thomas, campeón de 2018 y quien partió como jefe de filas de Bernal, compartió la imagen en su cuenta de Twitter minutos después de que lo hubiese elogiado en plena carretera al cruzar la meta.

El británico terminó segundo en la clasificación individual a 1:11 del zipaquireño, con lo que ratificó el dominio que tuvo el equipo Ineos en la competencia.

Acá, la publicación de Thomas:

Congrats @eganbernal 🙌 What a rider!! The first of many 🏆 #capo pic.twitter.com/omwVymQaRn

— Geraint Thomas (@GeraintThomas86) July 27, 2019