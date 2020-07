green

De acuerdo con declaraciones entregadas por Édgar Monges, presidente del equipo, en el asado estuvieron 45 personas, entre jugadores, cuerpo técnico y personal administrativo.

“Tener 35 positivos de coronavirus es alto; haremos el seguimiento correspondiente; todos son asintomáticos”, señaló el dirigente en Radio Cardinal sin dar a conocer el nombre de quien llevó el virus.

Entre tanto, el argentino Mario Jara, entrenador del plantel, aseguró en la emisora AM 1000 de Asunción que no hubo irresponsabilidades: “Hicimos el asado, no hubo mozo, ni parrillero… Todos ahora apuntan al asado, pero les aseguro que nada tiene que ver”.

12 de Octubre, que paralizó todas sus actividades, tenía previsto reaparecer este sábado 18 de julio frente a Sol de América.

Acá, las declaraciones del presidente del club: