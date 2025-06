La noche de este lunes 16 de junio, Millonarios logró un triunfo destacado ante Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot, consolidando un presente positivo y manteniendo viva su esperanza de alcanzar la final de mitad de año. Con un gol que selló la victoria 0-1, el equipo bogotano amplió la crisis futbolística del conjunto antioqueño, que sumó una serie de rachas negativas en la Liga BetPlay 2024-I.

Atlético Nacional enfrentó una eliminación dolorosa tras caer ante Millonarios en un duelo determinante. Con esta derrota, los verdes firmaron su salida anticipada de la lucha por el título, situación que no solo dejó consecuencias inmediatas sino que también reveló una serie de estadísticas históricas negativas para el conjunto paisa.

Por primera vez en la historia de los torneos cortos, Atlético Nacional perdió dos partidos consecutivos en condición de local frente a equipos tradicionales bogotanos. Las caídas ante Santa Fe y Millonarios, ambas en su propia casa, representaron un hito desfavorable que nunca antes había sufrido el club verde. Además, Nacional rompió otra marca indeseada al sumar cuatro juegos sin victoria jugando como local, algo que no ocurría desde la campaña del segundo semestre de 2021, cuando enlazó empates frente a Bucaramanga y Junior, además de caer ante Millonarios y Cali.

Adicionalmente, el equipo azul de Bogotá alcanzó una cifra sin precedentes: acumula 11 partidos de Liga consecutivos sin perder como visitante ante Atlético Nacional en el Atanasio Girardot. Este registro nunca antes se había visto en la historia del campeonato colombiano durante los torneos cortos.

A raíz de ese resultado, el exfutbolista Faustino ‘Tino’ Asprilla en ESPN fue bastante crítico con Alfredo Morelos, delantero del cuadro ‘verdolaga’, quien, pese a que lo intentó y fue uno de los pocos que sacó la cara en el Atanasio, no pudo traducir sus opciones en gol para Atlético Nacional, lo que desató la furia del exjugador, que le pidió ser más contundente contra rivales históricos.

“Morelos, metele un gol a Millonarios. Esa pendejada de estarle haciéndole goles al Chicó, a Patriotas, no jodás. Métele goles a Millonarios, ahí es donde uno aparece, como Falcao hoy. Dejen de ser mentirosos, hombre. Lo único que ha hecho Nacional es mandar a Millonarios a la final, se tiró a Santa Fe, porque Santa Fe no es capaz de ganarle a Millonarios ni en sueños. Nacional caminando le ganó a Santa Fe acá, no le va a ganar. Amanecerá y veremos”, señaló.

“Morelos hácele un gol a Millonarios. No más goles a Chicó. Ahí aparecen los grandes como Falcao”, el Tino Asprilla, implacable con el delantero de Nacional. pic.twitter.com/1WNrtiXgfs — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) June 17, 2025

Mientras la situación del Atlético Nacional preocupa a su hinchada debido a los malos resultados recientes, Millonarios se consolida como uno de sus rivales más difíciles y mantiene intactas sus opciones de llegar a la final, dependiendo únicamente de sí mismo. Les bastará no perder el clásico frente a Independiente Santa Fe en la última jornada del cuadrangular para asegurar su presencia en la instancia definitiva del campeonato.

