Este martes, 15 de abril, arrancan los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Champions League, con un FC Barcelona que llega como favorito en su llave frente al Borussia Dortmund.

El equipo ‘Culé’ se impuso 4-0 en el juego de ida gracias a los goles de Robert Lewandowski (doblete), Raphinha y Lamine Yamal. Sin embargo, en el estadio Signal Iduna Park, el conjunto local saldrá a remontar la serie, por lo que el cuadro azulgrana no deberá confiarse.

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, afirmó este lunes que espera “la mejor” versión posible de su equipo en los cuartos de final de la Champions League ante el Borussia Dortmund, a pesar de contar con una ventaja de 4-0 en la ida en Montjuic.

Flick, que afirmó ser un “maldito orgulloso” de su equipo, confesó que el abultado resultado a favor no altera el planteamiento del Barca para el partido en Alemania.

“La idea que tenemos del fútbol es dar nuestro mejor rendimiento posible. Tenemos mucha calidad en nuestro equipo y nuestra expectativa es mostrar ese juego después del partido“, señaló el preparador alemán en la rueda de prensa previa.

Flick regresó a Alemania, donde ganó seis títulos, incluida la Liga de Campeones después de tomar las riendas del Bayern Munich a mitad de la temporada 2019-20.

Y añadió: “Estamos en los cuartos de final y tenemos la oportunidad de llegar a las semifinales. Y luego hay una oportunidad al final de poder lograr algo más”.

Por su parte, el guardameta polaco del Barcelona, Wojciech Szczesny, se hizo eco de las declaraciones de su entrenador.

“Es un gran momento para todos y un gran momento para mí... Tenemos que gestionar un partido en el que todo el mundo piensa que está terminado, pero no lo está. Si les dejas volver al encuentro, tendrán sus opciones”, recalcó.

Además de Barcelona vs. Borussia Dortmund, este martes también se medirán Aston Villa y PSG, cuyo juego de ida quedó 3-1 a favor de los franceses. El partido se llevará a cabo en el Villa Park, a las 2 de la tarde, hora de Colombia, y se podrá ver por el canal ESPN y vía ‘streaming’ por Disney +.

El entrenador español del Aston Villa Unai Emery dijo este lunes que sus jugadores pueden alimentarse de la energía de los aficionados para remontar el martes la eliminatoria de cuartos de final contra el PSG.

El PSG pasó de ir perdiendo a remontar 2-1 y ampliar diferencias con otro gol, anotado en tiempo añadido del duelo disputado la semana pasada en el Parque de los Príncipes.

“Nuestra expectativa es tener un buen resultado en la vuelta”, dijo Emery el lunes.

Para Emery, los aficionados del Aston Villa pueden jugar un rol importante el martes.

Y agregó: “Si vamos ganando, podemos estar cerca. Nuestro objetivo es jugar con un plan fuerte en nuestro estilo táctico y después intentar ser consistentes. Si llegamos a la prórroga, fantástico. Y si llegamos a los penales, podría ser fantástico también“.

