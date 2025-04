Arsenal dio la sorpresa en la Champions League este martes, 8 de abril, al golear al Real Madrid por 3-0 en la ida de los cuartos de final. El equipo de Mikel Arteta le dio un baile al ‘Merengue’, anulando por completo la ofensiva liderada por Kylian Mbappé y Vinicius Jr.

La gran figura del encuentro fue el mediocampista Declan Rice, quien marcó dos golazos de tiro libre, imposibles de atajar para Thibaut Courtois. El inglés, paradójicamente, hizo recordar a los galácticos con dos cobros al mejor estilo de Roberto Carlos y David Beckham.

El primero de ellos llegó en el minuto 58, con un cobro con curva que pasó por fuera de la barrera e infló la red para el 1-0 parcial.

Declan Rice against Real Madrid pic.twitter.com/P2WLVfxXap — Troll Football (@TrollFootball) April 8, 2025

Dicho tiro libre fue comparado con los lanzamientos de Roberto Carlos, que acostumbraba a enviar el balón por fuera de la barrera con una rosca indescifrable.

¡¡IMPACTANTE DECLAN RICE PARA EL 1-0 DE ARSENAL ANTE REAL MADRID!! 📺 Toda la #UCL, por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/kdL8z8QNL1 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 8, 2025

El segundo tanto de Rice se dio en el minuto 70, gracias a un balón que puso en el ángulo el inglés, en un gesto similar al de su compatriota David Beckham.

¿¿ESTO ES REAL?? ¡¡DOBLETE DE GOLAZOS DE RICE ANTE REAL MADRID!! 📺 Toda la #UCL, por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/evGlEY21Yh — SportsCenter (@SC_ESPN) April 8, 2025

🔥🔥Desde David Beckham que no veía algo así. Descomunal Declan Rice. 🔥🔥 pic.twitter.com/sf0xUFJxE6 — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) April 8, 2025

Los hombres de Carlo Ancelotti, que sufrieron su tercera derrota consecutiva entre todas las competiciones (Valencia en Liga y Real Sociedad en tiempo reglamentario de Copa antes de clasificarse el conjunto blanco a la final en la prórroga), deberán apelar de nuevo a la épica en el Santiago Bernabéu dentro de ocho días si quieren colarse en semifinales.

Ni el regreso del belga Thibaut Courtois bajo palos luego de haberse perdido los tres últimos partidos de su equipo por lesión, ni la presencia de David Alaba en el costado izquierdo de la zaga local pudieron evitar dos zarpazos de Rice de falta directa que llevaron al éxtasis al Emirates Stadium.

“Derrota dura no nos esperábamos esto la verdad. En la primera parte hemos estado bastante bien, ha estado bastante ordenado; después de los dos goles marcados a balón parado el equipo ha caído a nivel mental y físico, ha sido difícil acabar el partido”, dijo Ancelotti en rueda de prensa.

“El equipo la reacción la tiene, pero en los últimos 30 minutos ha ido muy mal. Hay que hacer todo lo posible para intentar recuperar”, indicó el preparador italiano antes de reconocer que será complicado remontar y que se siente responsable del resultado del choque.

Lucas Vásquez confía en la remontada en España

“No hemos estado bien. El Arsenal ha hecho un gran partido. No hemos encontrado nuestro juego. Hemos tenido alguna ocasión aislada. No hemos hecho posesiones largas, ni meterles en su campo”, declaró Lucas Vázquez a la cadena Movistar+.

Y añadió: “Si hay un equipo en el mundo que le puede dar la vuelta, somos nosotros, en nuestro estadio y nuestra afición”, señaló el extremo para animar a sus seguidores. “No acostumbramos a enlazar dos derrotas. Toca trabajar y confiar en nosotros. Lo vamos a dar todo por remontar“.

