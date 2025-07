Así como un jugador de Selección Colombia pasó un chasco, la realidad para Luis Díaz está marcada por la incertidumbre sobre su futuro con Liverpool o con Bayern Múnich para la siguiente temporada.

Las declaraciones de un especialista en el mercado de transferencias en Europa, el italiano Fabrizio Romano, llevaron a entender el panorama que abre toda una serie de expectativas.

“Really wants to go” 👀

Fabrizio Romano delivers an update on Luis Diaz’s reported transfer to Bayern Munich‼️ pic.twitter.com/pMxJXcxvVR

— DAZN Football (@DAZNFootball) July 21, 2025