El fútbol colombiano está de luto, luego de que se confirmara el fallecimiento de Armando Osma Rueda, conocido popularmente como ‘Piripi’ Osma, cuyo legado no solo marcó la historia del balompié nacional, sino también, impactó en el vecino país del Ecuador.

La noticia llegó desde territorio ecuatoriano, luego de que Osma hubiera sufrido aparentemente un problema cardíaco. La situación provocó reacciones en diferentes sectores del país y hasta algunos personajes cercanos al fallecido técnico se pronunciaron, caso tal de Luis Fernando Suárez.

Osma fue asistente de Suárez en la Selección de Ecuador, Juan Aurich (Perú). La Equidad y Bucaramanga. El actual entrenador del Deportivo Pereira habló con el programa ‘Zona libre de Humo’ y aseguró que estaba completamente impactado por lo sucedido.

“Me siento muy mal, estoy muy impactado por todo esto, él fue una persona muy valiosa para mi vida, no solamente como profesional sino como entrenadores que fuimos, en este momento yo me siento terriblemente mal, yo recuerdo cómo empezamos él y yo nuestro trabajo juntos”, dijo.

Luis Fernando Suárez recordó su paso por el Deportivo Cali en 2001, cuando estuvo a cargo del famoso ‘Green Team’, tiempo en el que Osma estaba dirigiendo las divisiones menores del equipo e, incluso, se puso a su disposición para trabajar juntos y luego tuvieron la oportunidad de encontrarse.

“Cuando yo fui al Cali, recuerdo que él estaba ahí trabajando con la primera C y él iba y me ayudaba con trabajo, veía los equipos contrarios y me presentaba un informe sin necesidad de pedírselo, luego después de que yo salí del Cali, él, meses después salió del equipo y un día me llamó y me dijo: ‘profe, si en algún momento toma usted un equipo, cuente conmigo y dos o tres meses después fuimos al Tolima”, añadió el experimentado entrenador.