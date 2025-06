El primer semestre del fútbol profesional colombiano ya está llegando a su final y la definición está más que emocionante, pues Independiente Medellín ganó el grupo A, pero en el B Millonarios y Santa Fe todavía tienen opciones.

Es más, en la más reciente jornada del grupo B, Santa Fe derrotó al Once Caldas en condición de local y luego Millonarios eliminó a Nacional en Medellín, por lo que todo se definirá en la última jornada, pues los dos equipos más grandes de Bogotá se enfrentan para conocer al finalista.

Ahora, en principio, Dimayor había anunciado que los dos partidos de cada grupo se jugarían a la misma hora, pero como solo queda definir al finalista del B, la programación cambió.

Cómo se jugará la última fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Tal como informó Dimayor, ahora el juego entre Tolima y Junior, que no define nada, se juega primero, después el de Once Caldas contra Nacional y cerrará la jornada en partidos al tiempo América contra Medellín y Millonarios contra Once Caldas.

Los horarios para los partidos del jueves 19 de junio son:

Tolima vs. Junior: 4:00 de la tarde.

Once Caldas vs. Nacional: 6:05 de la tarde.

América de Cali vs. Medellín: 8:15 de la noche.

Millonarios vs. Santa Fe: 8:15 de la noche.

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 – 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑 se permite informar que tendremos los siguientes cambios en la programación de la Fecha 6 de los Cuadrangulares Semifinales de la #LigaBetPlayDIMAYOR I-2025

Qué necesitan Millonarios y Santa Fe para clasificar a la final

En este momento, tanto Millonarios como Santa Fe tienen nueve puntos, pero el cuadro ‘Embajador’ está primero por la ventaja deportiva del punto invisible que se ganó por terminar segundo en el todos contra todos.

Bajo ese aspecto, al equipo de David González le basta una victoria o un empate para clasificar a la final contra Medellín, mientras que a Santa Fe solo le sirve la victoria para acceder a la gran final.

Cuándo sería la final del fútbol colombiano

Aunque no es oficial por parte de la Dimayor, la final del fútbol profesional colombiano sería el lunes 23 de junio el compromiso de ida y luego el sábado 28 el juego de vuelta.

