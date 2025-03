El volante colombiano, que hoy brilla con Atlético Nacional, abrió su corazón y reveló uno de los capítulos más dolorosos de su vida, vivido mientras vestía la camiseta de Boca Juniors de Argentina.

(Vea también: Piqué visitaría Colombia para montar su negocio, pero le recomiendan no ir a Barranquilla)

En una reciente entrevista, hecha después del partido en el que el ‘Verdolaga’ derrotó al América de Cali, el oriundo del Cesar dio a conocer que la pérdida de un hijo lo llevó a un punto tan oscuro que pensó en dejar el fútbol para siempre.

“Viví momentos difíciles, pero no fue por lo futbolístico. Perdí un hijo mío, cosas que ustedes no saben. No quería jugar más al fútbol”, confesó Campuzano, dejando claro que su lucha iba mucho más allá de las canchas.