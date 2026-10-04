Por: Caracol TV

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Ciro Immobile, reconocido por su trayectoria en el Lazio, donde consiguió convertirse en el máximo goleador histórico del club con 207 goles, dio recientemente un paso al costado al dejar el fútbol profesional. La decisión la tomó cuando notó que ya no disfrutaba del deporte como antes, un sentir que compartió en una entrevista publicada por Corriere della Sera. Immobile, quien ostenta un registro destacado de 350 goles en toda su carrera, expresó que una mezcla de honestidad y vanidad lo llevó a retirarse en un momento oportuno, antes de dejar una imagen apagada en el recuerdo de los aficionados.

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Según el propio Immobile, la determinación de parar está ligada al respeto propio y al respeto hacia quienes siguen los pasos de los deportistas. A partir de este nuevo ciclo, Immobile asumió la jefatura del equipo sub-16 de Italia, cambiando así la cancha por el banco y enfocándose en el trabajo con las categorías inferiores de la selección. Aunque en el pasado fue objeto de críticas, especialmente por la diferencia entre su gran rendimiento goleador en el club y sus dificultades para replicarlo en la selección italiana, el exdelantero no oculta su ambición de seguir creciendo como entrenador. De hecho, confesó que en diez años le gustaría dirigir a la selección nacional italiana, puesto hoy ocupado por Roberto Mancini.

Immobile elogió a Mancini, considerando que fue una decisión acertada escogerlo al frente de Italia gracias a su habilidad para fomentar la unión en el grupo y apostar por el desarrollo de jugadores jóvenes. Destacó la importancia que el técnico le da tanto a las cualidades técnicas como morales. Esta visión positiva contrasta con la etapa final de Immobile en el Lazio, club donde fue acompañado a la puerta de salida, proceso que él mismo terminó asumiendo voluntariamente. Sin embargo, resaltó la buena relación que mantuvo hasta el último momento con el presidente del club, Claudio Lotito, describiendo el vínculo como una relación de padre e hijo.

Respecto a los entrenadores que marcaron su carrera, Immobile citó a Simone Inzaghi, a quien valoró especialmente por su cercanía humana. En cambio, sobre el alemán Jurgen Klopp, mencionó que en aquella etapa de su carrera era demasiado joven para sacar mayor provecho de la experiencia.

Pese a las críticas recibidas durante su paso por la 'Azzurra' —apodo con que se conoce a la selección italiana—, Immobile formó parte de la plantilla que logró el título de la Eurocopa en 2021, cerrando de esa manera un capítulo importante en su carrera profesional.

¿Por qué fue criticado Ciro Immobile durante su paso por la selección italiana?

Immobile fue objeto de críticas durante su etapa en la selección italiana principalmente porque no logró trasladar la misma eficacia goleadora que mostró en el Lazio. Si bien fue una figura destacada a nivel de clubes, los hinchas y analistas esperaban que ese rendimiento se reflejara igualmente con la 'Azzurra'.

¿Qué rol ocupa actualmente Ciro Immobile en el fútbol italiano?

Actualmente, Immobile es el jefe de la sub-16 de la selección italiana. Después de retirarse como jugador profesional, decidió enfocar su carrera en las inferiores y expresó su deseo de ocupar en el futuro el cargo de director técnico del equipo nacional absoluto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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