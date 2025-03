La eliminación de Millonarios en Copa Sudamericana a manos de Once Caldas provocó una oleada de críticas contra el técnico David González, sobe todo, por dejar en el banco a la estrella del equipo, Radamel Falcao García.

La decisión del estratega ‘Embajador’ desató un debate en los principales programas deportivos, como en ‘El pulso del fútbol’, en el que el periodista César Augusto Londoño fue muy crítico con el hecho.

Si bien el periodista aseguró que González no está en la obligación de meter al ‘Tigre’, sí lo criticó por el manejo que le dio a uno de los máximos referentes del fútbol colombiano.

(Vea también: Carlos Antonio Vélez no se la rebajó a Falcao tras papelón de Millonarios en Sudamericana)

De hecho, Londoño detalló que se vio a un Falcao incómodo, desesperado y angustiado durante los pocos minutos en cancha.

“No está obligado a meterlo. Lo cierto es que esa decisión incomodó la jugador, estoy seguro, no anda cómodo por lo que está viviendo. Si el gol del Once fue al 81′, métalo al minuto 82, tiene 15 minutos como mínimo y todavía puede hacer algo. ¿Qué hizo Falcao mientras estuvo ahí? Empujó a un jugador, se notaba desesperado y angustiado”, precisó.

Incluso, César Augusto Londoño fue más allá y les envió un parte de tranquilidad a los hinchas del cuadro ‘Embajador’, al indicar que el ‘Tigre’ no va a dejar tirado al equipo.

“Falcao es un profesional, no va dejar tirado a Millonarios, si alguna decisión toma, la conversará con los directivos. Me parece que Millonarios afrontó el partido muy distinto a como lo afrontó Once Caldas”, añadió.

Lee También

Juan Felipe Cadavid y la opinión sobre Falcao en Millonarios

En el programa mencionado, Juan Felipe Cadavid también expresó su opinión y cuestionó los cambios de González, considerando que no fueron los adecuados.

“Ayer David González hizo cosas que… Por qué saca a Jáder Valencia. ¿Será que no es capaz de manejar una tarjeta amarilla? ¿No es capaz?”, mencionó.

Sobre Falcao, el periodista afirmó que la decisión de meterlo en los últimos minutos no fue buena y que deja una mala sensación.

“No está obligado a contar las razones, él es el técnico y toma las decisiones que él cree. Desde lo futbolístico, la única razón que encuentro para meterlo al minuto 86 es la típica acción de los entrenadores, en el desespero de meter un gol, de llenar arriba. De pronto en un centro o una genialidad y el partido se empata. Nos encantaría saber la razón. Lo que sí creo es que meter un jugador de la importancia de Falcao al minuto 86 no es un buen mensaje con el jugador y le puede jugar en contra a David, me parece que es una falta de respeto, no lo meta”, concluyó.

* Pulzo.com se escribe con Z