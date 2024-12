Hay preocupación en Colombia debido a la salud del ‘Mane’ Díaz, padre del futbolista Luis Díaz, quien en la mañana de este jueves 26 de diciembre, cuando estaba en su casa, sufrió de una descompensación por la que tuvo que ser ingresado de urgencias.

De hecho, rápidamente llegó la ambulancia para estabilizarlo, ponerle suero, tomarle sus signos vitales y así poder llevárselo al hospital a San Juan del César, en el departamento de La Guajira, para recibir atención médica especializada, según conoció la página Accidentes Barranquillas.

De hecho, las primeras informaciones recopiladas por el medio mencionado establecen que no sería una descompensación y ya, sino que se trataría de un “infarto”, por lo que la situación no es nada sencilla, pese a que esa versión no se ha confirmado oficialmente.

Es más, el gerente del hospital de Barrancas, Carlos Parody, confirmó que el padre del futbolista ingresó sobre las 6:40 de la mañana con un fuerte dolor en su pecho, pasó incluso por una sala de reanimación y cuando ya estaba controlado y estable, pudo ser trasladado al otro centro de atención, en donde se encuentra estable y fuera de peligro, tal como agregó Gaby Díaz, otro de los hijos del ‘Mane’.

Foto de Mane Díaz ingresando al hospital

Es más, en redes sociales comenzó a rondar una foto del ‘Mane’ en donde se le ve acostado en una camilla, con el suero ya puesto en su brazo y con una mano en su corazón, lo que refleja que el dolor sí era bastante fuerte.

Lo cierto es que afortunadamente el ‘Mane’ ya está estable y se estima que en los próximos días pueda volver a su hogar junto a su familia para celebrar Año Nuevo, pero igual no deja de preocupar la situación que vivió que sin duda le haría cambiar algunos hábitos.

Luis Díaz, por su parte, ya está al tanto de la situación mientras se prepara para jugar el compromiso frente al Leicester City este jueves 26 de diciembre a partir de las 3:00 de la tarde en el famoso ‘Boxing Day’.

