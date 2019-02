Fluminense se impuso 1-0 con un gol en los descuentos y se clasificó a la final de la Copa Guanabara -primera ronda del campeonato regional de Rio-, en la que enfrentará al Vasco.

Antes del pitazo inicial, la hinchada y los jugadores del ‘Mengao’ entonaron a todo pulmón un cántico compuesto en honor a los adolescentes del popular club carioca: “Son diez estrellas que brillarán / en el cielo del ‘Mengao'”.

A continuación, decenas de niños reunidos en el centro de la cancha ante un Maracaná con las tribunas flamenguistas repletas, lanzaron al cielo globos blancos.

Uno de los sobrevivientes, Cauan Emanuel, que recibió el alta médica a principios de esta semana, asistió el partido desde la tribuna vip, donde se tomó fotos con el entrenador de la selección brasileña, Tite, según mostró el Flamengo a través de su cuenta de Twitter.

Los nombres de los jóvenes, que tenían entre 14 y 17 años, fueron proyectados en las pantallas gigantes y aparecieron en pancartas desplegadas en la hinchada, junto a sus fotos.

Nearly 30,000 Flamengo fans and players of the soccer club pay tribute to the victims killed in a fire early this month in Rio de Janeiro pic.twitter.com/kocT5d1wxN

— TicToc by Bloomberg (@tictoc) February 15, 2019