“El VAR lo vamos a implementar en la final de este semestre; es un tema costoso y tendremos que capacitar a nuestros árbitros. Vamos a revisar si lo instalamos paulatinamente o estaría en todos los partidos, pero estamos adelantando ese trabajo. Tengo un gerente enfocado en el tema del VAR y espero cumplirle al país que lo tengamos disponible para esta final de campeonato”, le anticipó Vélez a ese medio de comunicación.

El máximo directivo de las ligas del fútbol profesional colombiano también se refirió a las denuncias que se han conocido en las últimas semanas sobre posibles casos acoso sexual en la Selección Colombia Femenina Sub-17 y quejas en redes sociales de las jugadoras que han integrado la Selección Colombia absoluta por falta de condiciones ideales para realizar su labor.

“Invito a esas personas que denunciaron que vayan a la Federación, ahí hasta el momento no tenemos ninguna denuncia, las estamos esperando. Si no pueden ir que las manden por escrito, acá tenemos transparencia, tranquilidad y apoyo al fútbol femenino. Eso sí, que haya claridad en el tema. Por eso les digo a las jugadoras que hicieron la denuncia que vayan a la Federación, si no están en el país que la dirijan por escrito en un consulado. Estamos dispuestos para actuar”, concluyó el directivo.