El duelo entre Sagan y Gaviria continuó, luego de que el eslovaco ganara la segunda etapa tras sobrepasar al colombiano, sin embargo, en esta jornada de 182.2 kilómetros fue el ‘escarabajo’ quien salió vencedor.

No obstante, Fernando Gaviria no pudo hacer lo mismo con el italiano Colbrelli que fue el gran vencedor tras 3 horas y 40 minutos de competencia.

Look at the huge power produced by world champion @petosagan (@BORAhansgrohe) sprinting to third place just now on Stage 3 at @tds:

Time: 19”

Ave speed: 58.5km/h

Top Speed: 62.8km/h

Ave power: 1070W ⚡️

Max Power: 1420W 💪#FeeltheBurn with #VelonLive at #TourdeSuisse 🇨🇭 pic.twitter.com/1iw09Rzka5

— Velon CC (@VelonCC) 11 de junio de 2018