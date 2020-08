Fabio Jakobsen fue despertado 2 días después del accidente sufrido en el remate de la primera etapa [video], incidente que le produjo múltiples fracturas y por el que fue sometido a una cirugía maxilofacial de 5 horas, informó su equipo, el Deceuninck, en su página web.

Sin embargo, se aclaró que “debido a la operación, hablar y comer será un desafío para el embalador en el próximo tiempo”.

Y aunque no se especificó cuánto durará su recuperación, el texto señaló que será un “proceso largo y arduo”.

Jakobsen, de 23 años de edad, continúa internado en el Hospital Sosnowiec, donde recibe las atenciones pertinentes.

Groenewegen, por su parte, fue expulsado de la competencia y está a la espera de posibles sanciones.

Entre tanto, directivos del Deceuninck-Quick Step, anunciaron que tomaran acciones legales en contra del agresor.

Acá, el anuncio sobre la salud de Jakobsen:

