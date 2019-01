‘Por la vida de Tello’ es la recaudación que se hace a través de la plataforma Vaki en la que además de dinero, se busca dar a conocer la situación del exfutbolista para conseguir donantes de plaquetas.

“Diego está recibiendo el tratamiento tradicional que ofrece el sistema de salud colombiano: ciclos de quimioterapia y todo lo que ello conlleva, un tratamiento que podría quedarse corto frente al ataque que está recibiendo su cuerpo”, explican los promotores de la ‘vaca’.

Por esa razón, piden la ayuda de los colombianos “para pagar el tratamiento alternativo que ya empezó y que durará al menos dos años más”, y que tiene un costo 6.600.000 de pesos mensuales.

Ese procedimiento está basado en la estimulación energética, mismo que le sirvió a Alexis ‘El Pulpo’ Viera para volver a caminar luego del disparo que recibió en un atraco en 2015 y que lo dejó por varios meses en silla de ruedas.

El exfutbolista fue compañero de figuras como Freddy Rincón Fabián Vargas, Jersson González, Óscar Córdoba y Jorge Bermúdez.

En Millonarios, Santa Fe, América, Medellín y Enviado, Tello jugó como defensa central y ahora sus amigos piden ayuda para “defender su vida”.

Rincón, figura en esos equipos y actual asistente técnico de Jorge Luis Pinto en Millonarios, promovió la ayuda hace unas semanas en su cuenta de Instagram y logró una donación de plaquetas en la Cruz Roja, en Cali:

Para esa donación, hay que tener en cuenta que se sebe disponer de mínimo 2 horas, no haber ingerido antibióticos en 15 días, no haber consumido antiinflamatorios (incluido acetaminofén) en los 5 días anteriores, no tener tatuajes hace menos de un año, no haber estado recientemente en zonas endémicas, ni pesar menos de 50 kilogramos.