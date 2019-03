“Nunca fui víctima, nunca tuve problemas de acoso sexual; pero ya 4 árbitros denunciaron y hay otros más que también han tenido el problema y que no han dicho nada ”, señaló inicialmente.

Y agregó que que la denuncia por acoso de Harold Perilla hacia Óscar Julián Ruiz la conocía con anterioridad: “Muchos árbitros me llaman y me cuentan; este tema yo lo sabía hace una año y pico, la Federación es cómplice y dice que no pasa nada, cuando hace años Álvaro González Alzate [directivo de la Federación] dijo que conocía las situaciones de homosexualismo y que le bajaban la categoría a quienes no aceptaban eso”.

Sin embargo, aclaró que Ruiz fue su amigo y que no tuvo problemas con él:

“Hace mucho fuimos citados a exámenes en Bogotá, nos quedamos en una casa cural, dormí con Ruiz y él nunca hizo ningún gesto o situación de acoso sexual; eso reventó de 7 años para acá”, contó.

Finalmente, comentó que los escándalos comenzaron después de que él y varios de sus compañeros se retiraran de la actividad: “Es extraño que salimos 41 árbitros veteranos, entraron 40 muchachitos y empezaron los problemas”.