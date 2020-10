Aunque se recuperó de sus problemas físicos, James Rodríguez no tuvo un buen compromiso y no pudo evitar la caída del Everton ante el Southampton, por la sexta jornada de la Premier League 2020-2021.

La primera anotación del encuentro llegó al minuto 26 de la etapa inicial a través de James Ward-Prowse, quien venció al portero Jordan Pickford con una gran volea luego de una linda pared con Danny Ings.

Ante el bajo nivel futbolístico del equipo ‘Toffee’ en el primer tiempo, Che Adams aprovechó un rebote en el área y convirtió el segundo tanto para el equipo local, que fue inmensamente superior.

En la segunda mitad, las cosas empeoraron para el Everton en el minuto 71 tras la expulsión del lateral francés Lucas Digne. Al final, el partido terminó 2-0 a favor del Southampton, que viene realizando una buena temporada.

Pese a la derrota, los dirigidos por Carlo Ancelotti continúan en la parte más alta de la tabla de posiciones de la actual liga inglesa, con 13 unidades; mientras que los ‘Saints’ ascendieron al quinto lugar.

All over on the south coast. #SOUEVE pic.twitter.com/TOXGNlAaWH

— Everton (@Everton) October 25, 2020