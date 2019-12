Marques, de nacionalidad brasileña, expresó en declaraciones destacadas por el diario ‘guaraní’ ABC Color que Miguel Ángel Borja aceptó ir a Olimpia para asegurar club por si se caía su arribo a Junior de Barranquilla, escuadra con la que finalmente firmó.

“Era raro lo de Borja, todo venía bien, pero en la mitad empezó a pedir cosas raras, poner trabas y peros donde no tenía sentido, entonces mi experiencia me dijo que él estaba ganando tiempo para que llegara otra propuesta. Esa era la de Junior”, indicó inicialmente.

Sin embargo, no lo criticó por su proceder: “No diría que Borja no fue serio, cada uno tiene su táctica y él tenía 3 opciones, no le podía decir no a las 2 más firmes… entonces, le dijo que sí a Olimpia”.

Además, apuntó que cosas así suceden frecuentemente: “El fútbol no tiene palabra, en el fútbol tienes que firmar, todo tiene que ser con documentos e incluso a veces no se cumplen esos mismos documentos”.

Por su parte, ABC agregó que Borja, jugador de Palmeiras de Brasil, prefirió ir en préstamo a Junior por ser hincha ‘tiburón’, pese a que Olimpia le ofrecía más dinero.