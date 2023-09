Con tan solo días de la primera doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026, el argentino Guillermo Barros Schelotto se convirtió en el primer DT ‘descabezado’.

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) informó este sábado que el ‘mellizo’ dejó de ser el entrenador de la selección guaraní, luego de empatar 0-0 con Perú y perder 1-0 con Venezuela.

“La AFP comunica la culminación del proceso liderado por el DT Guillermo Barros Schelotto al frente de la selección paraguaya absoluta… Le deseamos el mejor de los éxitos tanto a él como a todo su cuerpo técnico, al tiempo de agradecerles por la entrega y compromiso demostrados al frente de la Albirroja”, indicó la APF.

Comunicado oficial – Selección Absoluta Masculina. pic.twitter.com/mXU2bfn7B3 — APF (@APFOficial) September 16, 2023

Eliminatorias: Selección Paraguay ya tendría el reemplazo de Barros Schelotto

Daniel Garnero, actual entrenador de Libertad de Asunción, líder del campeonato paraguayo, suena como posible reemplazante de Barros Shelotto, según informó la prensa local.

El estratega argentino, en rueda de prensa luego la goleada 4-0 de su equipo al Tacuarí indico que “si me llaman, capaz que diga que sí. Que me nombren para la selección paraguaya es un orgullo muy grande. Yo hoy me siento preparado para dirigir lo que sea“.

Así las cosas, Guillermo Barros Schelotto se convirtió en el primer entrenador despedido en las clasificatorias sudamericanas para el Mundial de 2026, que otorga seis cupos directos y un repechaje.

El ‘mellizo’ dirigió 17 partidos con la Selección de Paraguay, registrando 4 victorias, 4 empates y 9 derrotas.

En la próxima doble fecha de las Eliminatorias, Paraguay visitará el 12 de octubre a la campeona mundial Argentina y recibirá el 17 del mismo mes a Bolivia en Ciudad del Este.