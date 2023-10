Este jueves 12 de octubre regresan las Eliminatorias con el partido entre la Selección Colombia y Uruguay, que se disputará en el Metropolitano de Barranquilla, a las 3:30 de la tarde.

El equipo que dirige Néstor Lorenzo buscará la revancha en casa, teniendo en cuenta que para las clasificatorias de Qatar 2022 la ‘Tricolor’0 cayó 0-3 con los charrúas.

Ahora, con un cuerpo técnico distinto, el combinado nacional buscará hacer respetar la plaza e imponerse a uno de los rivales directos para el Mundial de 2026.

Cuáles partidos de Eliminatorias transmitirán Caracol y RCN

Ante los horarios cruzados que informó la Conmebol para esta jornada, tanto Caracol TV como Canal RCN transmitirán tres de los cincos encuentros de Eliminatorias.

Claramente, el primero de esos será el de Selección Colombia vs. Uruguay, luego Argentina vs. Paraguay, a las 5:30; y Brasil Venezuela, tan pronto finalice el juego anterior.

Así las cosas, Bolivia vs. Ecuador y Chile vs. Perú no se podrán ver por la señal abierta, pero el Pulzo le informaremos sobre las incidencias, goles y resultados de estos encuentros.

#EliminatoriasSudamericanas Calendario oficial de transmisiones en Colombia de los partidos de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 con fecha, hora y canales que emiten los juegos de la fecha 3 (Jueves 12) y fecha 4 (Martes 17) pic.twitter.com/BRRL726Ryn — Gustavo Torres (@TorresTavo) October 10, 2023

