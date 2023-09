El seleccionador peruano de fútbol, Juan Reynoso, afirmó que la ‘Bicolor’ enfrentará a Brasil “como colectivo”, más allá de las individualidades, para “neutralizar y sorprender” a su rival en la segunda jornada de las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026.

Brasil palpita el duelo ante Perú:

É #DiaDeBrasa! 🤩🇧🇷

Às 23h (de Brasília), a Seleção Brasileira enfrenta o Peru, no Estádio Nacional de Lima, em Lima (PER). A partida é válida pela segunda rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

🇧🇷 x 🇵🇪

🗓️: 12 de setembro

⏰: 23h (BRA)

🏟️: Estádio Nacional de Lima -… pic.twitter.com/TxSd77MUsa

— CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 12, 2023