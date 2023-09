Hoy, sobre las 7:30 de la noche, la Selección Colombia de fútbol tendrá su segunda salida en las eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026. El combinado nacional tendrá un duro reto contra Chile, un equipo que viene en un cambio generacional, pero que igual en su estadio se hace fuerte.

¡𝙃𝙤𝙮 𝙩𝙤𝙙𝙤𝙨 𝙟𝙪𝙣𝙩𝙤𝙨, 𝙚𝙦𝙪𝙞𝙥𝙤! 🆚 Chile 🇨🇱

🗓️ Martes 12 de septiembre

🕓 7:30 p.m. (hora COL)

🏆 Clasificatorias Copa Mundial de la FIFA 2026

🏟️ Monumental David Arellano, Santiago

Cabe destacar que la realidad de ambas selecciones es diferente, ya que Colombia, por ejemplo, desde que Néstor Lorenzo asumió como técnico no ha perdido, pues suma 7 victorias y 2 empates, mientras que Chile la ha tenido más complicada, ya que de los últimos 13 encuentros tan solo ha ganado 4. De hecho, en la primera jornada de las eliminatorias cayó por 3-1 contra Uruguay.

Teniendo esto en cuenta, todo indica que para el juego de esta noche Néstor Lorenzo usará prácticamente el mismo equipo que le ganó a Venezuela en la primera jornada, pero con dos cambios importantes, tomando en consideración el estilo de juego de Chile y las dificultades físicas que tiene un futbolista.

Cómo formará Colombia para enfrentar a Chile

Todo indica que los únicos cambios que hará Néstor Lorenzo para este partido serán Wilmar Barrios y Jorge Carrascal, quienes estarían desde el inicio del compromiso reemplazando a Matheus Uribe y Juan Guillermo Cuadrado, que es duda para el juego.

Ante esto, la formación titular de Colombia sería:

Camilo Vargas; Daniel Muñóz, Yerry Mina, Jhon Lucumí, Deiver Machado; Jefferson Lerma, Wilmar Barrios; Jhon Arias, Jorge Carrascal, Luis Díaz; Rafael Santos Borré.

Sin embargo, según avance el partido, seguramente tendrán unos minutos jugadores como James Rodríguez, quien ingresó en el segundo tiempo contra Venezuela, Jhon Jader Durán y el mismo Matheus Uribe.

Cómo juega la Selección de Chile

Por otro lado, cabe destacar que esta selección chilena no es parecida a la que se coronó bicampeona de Copa América en 2015 y 2016, ya que muchos futbolistas ya no están en el conjunto nacional y por eso en las últimas eliminatorias y en el torneo continental de Brasil no la pasaron bien.

Bajo el mando de Eduardo Berizzo, Chile juega con una disposición táctica de 4-4-2, con un medio campo muy poblado que hace difícil los pases entre líneas y las ventajas de los extremos. Cuando ataca, lo hace comenzando el juego desde la zona interna para abrirle espacio a los extremos, como Alexis Sánchez, quien es la figura y máximo referente de dicha selección.

Teniendo esto en cuenta, la posible titular de Chile será: Brayan Cortés; Matías Catalán (o Delgado), Gary Medel, Guillermo Maripán y Gabriel Suazo; Erick Pulgar, Charles Aránguiz (Méndez), Arturo Vidal y Diego Valdés; Alexis Sánchez y Ben Brereton.