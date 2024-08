Por: Gol Caracol

En Gol Caracol se transpira fútbol. Encuentra acá toda la información de la Selección Colombia, las figuras a nivel internacional, lo mejor de la Liga colombiana y el seguimiento del balompié internacional. Visitar sitio

Uno de los técnicos que más bombo tuvo en los últimos años fue Héctor Cárdenas, quien en el pasado se encontraba dirigiendo las divisiones menores de la Selección Colombia, sin embargo, luego de malos resultado allí, la Federación Colombiana de Fútbol decidió ponerle fin a su proceso para sustituirlo con César Torres.

(Lea también: Ángel Barajas ya habría tomado radical decisión: “Nueva vida fuera del país”)

Con Cárdenas, la ‘Tricolor’ logró clasificar al Mundial Sub-20, en donde logró llegar hasta los cuartos de final. No obstante, en el Torneo preolímpico, la cosa no fue muy bien que digamos, ya que no consiguió ni un solo punto y tampoco logró marcar goles, razón por la cual su estancia en el combinado nacional finalizó, no de la mejor manera.

Lee También

Pues bien, ahora, tras algunos meses sin estar en ningún cargo relacionado con el fútbol, Internacional de Palmira, equipo que actualmente no pasa por la mejor de sus versiones, sorprendió con el anuncio de Cárdenas como su nuevo directo técnico. “Internacional F.C. de Palmira informa que el profesor Héctor Cárdenas es el nuevo entrenador de nuestra plantilla profesional”, de esta manera el cuadro de Palmira informó respecto a la llegada del exseleccionador.

Y es que Héctor, en una muestra total de compromiso, no perdió tiempo y de manera casi que inmediata se reunió con su nuevo plantel y convocó su primera sesión de entrenamiento como nuevo estratega del Inter. “Con una jornada de entrenamiento comenzó este miércoles la era del técnico Héctor Cárdenas al frente de Internacional F.C.”, destacó el Internacional en sus redes sociales, en donde compartieron varias fotos de lo que fue la jornada de entrenamiento al mando del nacido en Cali, capital del Valle del Cauca.

¿Cuándo jugará el nuevo equipo del técnico Héctor Cárdenas?

El primer partido de Héctor Cárdenas al mando del Internacional de Palmira será contra el Real Soacha, un partido que significará un reto total, ya que el conjunto cundinamarqués solo tiene victorias en lo que va de temporada de la Primera B del Fútbol Colombiano, ubicándose en la primera posición del escalafón con 12 puntos.

¡𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞, ‘𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞’! 🫡 Con una jornada de entrenamiento comenzó este miércoles la era del técnico Héctor Cárdenas al frente de Internacional F.C. Se renueva la ilusión…#JuntosVamosMasLejos pic.twitter.com/uBid2J6UVd — Internacional F.C. de Palmira (@InterPalmira) August 14, 2024

Dicho partido se dará el próximo sábado 17 de agosto a las 3:30 p.m. (hora de Colombia) en el estadio Deportivo Cali, conocido popularmente como el estadio de Palmaseca.

Internacional de Palmira actualmente se ubica en la casilla 14 de la tabla de posiciones, con solo un punto, producto de un empate 0-0 contra el Real Cartagena en la primera fecha del Torneo de Ascenso, posición de la que se espera salir con Héctor Cárdenas, al mando del conjunto vallecaucano.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.