Cabe recordar que a finales de septiembre del presente, Juan Lozano, director de Noticias RCN, y un equipo periodístico, encabezado por Jairo Patiño, realizaron un especial desde el basurero de Puerto Carreño, Vichada, en donde varios infantes y sus familias esperan ansiosos a que el camión tire los desechos.

Debido a estas fuertes imágenes publicadas por el informativo y a otras noticias relacionadas con este tema, Xiomy Guerrero, novia del corredor del Ineos, manifestó que es lamentable esta situación y que está dispuesta a colaborar en todo lo que sea necesario.

“Están pasando muchas cosas en mi país y no puedo ser ajena a esto, me da tristeza saber que hay niños y familias que no tienen ni siquiera lo básico para vivir. Yo como colombiana no puedo hacer cómo si nada pasara. No me voy a quedar quieta y los voy a ayudar”, compartió Guerrero en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Egan Bernal también se expresó y publicó el siguiente mensaje: “Colombia, mi novia y yo no hemos podido dejar de pensar en las imágenes de niños comiendo de la basura en nuestro país. Queremos saber realmente cómo es la situación allá y vamos a ayudar”.

Con respecto a esta problemática, Carlos Negret, defensor del Pueblo, le dijo a Noticias RCN que en julio de 2019 se lanzó la primera alerta luego de una visita a Puerto Carreño, y aseguró que las familias indígenas son las principales afectadas.

Acá, el mensaje de Egan y Xiomy;