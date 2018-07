La escena se vio a 4 kilómetros de la meta, cuando Bernal conducía el lote a toda velocidad, pero ante su ritmo se empezó a quedar el británico Christopher Froome con el resto de su equipo, solo el polaco Michal Kwiatkowski y el galés Geraint Thomas seguían su estela.

Frente a este ritmo, el Kwiatkowski le hizo señas para que fuera más despacio y lo apartó de la punta, en donde se puso él.

El artículo continúa abajo

Al final, el lote llegó con Kwiatkowski en cabeza, Egan Bernal detrás y posteriormente Froome y Thomas.

En video, el momento en el que Bernal conducía el pelotón hacia abajo y el esfuerzo de Froome y del resto del Sky para no despegarse:

@TeamSky looking good on the descent of Col de Menté today#tdf2018 pic.twitter.com/SPMaHOGQwg

— Lorna Johnson (@lornaajohnson) July 24, 2018