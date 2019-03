Este sábado, la París-Niza, de principio a fin, se vistió de ‘tricolor’. La lucha por la etapa se definió en los últimos kilómetros de ascenso entre los colombiano Daniel Felipe Martínez y ‘Supermán’ López, junto al británico Simon Yates y el francés Nicolas Edet.

Entre ataques y contraataques, los ciclistas llegaron juntos a los últimos 2 kilómetros para la meta, pero los ‘cafeteros’ tuvieron más fuerza y lucharon por la etapa. Martínez, del equipo EF Education First, sacó a relucir su gran sprint y dejó sin posibilidades a López, del Astana, que igual hizo una gran etapa.

En la lucha por la clasificación general, Egan Bernal fue el más beneficiado. Ayudado por una buena estrategia de su equipo Sky no tuvo que esforzarse mucho para ser el nuevo líder de la París-Niza.

El líder antes de empezar la jornada era el polaco Michal Kwiatokowski, con 18 segundos de ventaja sobre Egan Bernal, pero se fundió en el ascenso y llegó a más de un minuto del colombiano y le dio vía libre para que fuera primero en la clasificación general.

Quien asustó durante toda la etapa con quedarse con el primer lugar fue el belga Philippe Gilbert. Tuvo, en algunos momentos de la etapa, más de 6 minutos de diferencia frente a los favoritos y fue líder parcial por momentos.

Sin embargo, en los últimos kilómetros no pudo mantener el ritmo y fue Egan el que logró la gran victoria del día. Nairo Quintana, por su parte, llegó junto a Bernal, pero por un segundo no alcanzó el segundo lugar de la general, que quedó en manos de Gilbert.

🏁 Arrivé avec 5 minutes de retard, @kwiato laisse le @MaillotjauneLCL 💛 à son coéquipier @Eganbernal. Il est désormais 4ème.

🏁 5 minutes off the pace, @kwiato leaves the yellow jersey 💛 to his teammate @Eganbernal. He is now 4th. #ParisNice pic.twitter.com/kRzlx545Rn

— Paris-Nice (@ParisNice) March 16, 2019