En declaraciones destacadas por la página de TyC Sports, Edwin Cardona, recientemente presentado en el club mexicano Xolos de Tijuana, dijo que en ningún momento se convino su regreso a Boca Juniors.

“Los hinchas pensaron que yo nunca quise ir, pero no fue porque yo no quisiera. Hablé mucho con Riquelme (vicepresidente segundo de Boca), tengo toda la verdad, y nunca llegamos a un acuerdo”, apuntó.

Sin embargo, más adelante aseguró que el fichaje se había pactado de manera verbal: “Teníamos todo de palabra… Teníamos un diálogo, pero nada seguro. Al final, no se pudo dar. Así es el fútbol”.

Posteriormente, se refirió a una lesión extrafutbolística que sufrió en una mano cuando la transferencia estaba a punto de concretarse: “Estaba montando bicicleta, mi hijo se iba a caer por otro imprudente que pasó rápido. Cuando yo lo cogí, se me dobló la mano y la muñeca… Al tercer día que me operaron, ya estaba corriendo”.

Esta serie de rodeos, en los que no mencionó la causa concreta que lo apartó de Boca, fueron concluidos con su aparente anhelo de nuevamente vestir la camiseta del elenco argentino: “Me gustaría en algún momento volver a Boca. Soy muy joven. ¿A quién no le gustaría volver a Boca? En esta oportunidad no se dio, pero siempre voy a estar disponible”.

Además, quiso quedar bien con la afición: “Lo único que le digo a los hinchas es que la primera opción siempre fue ir para allá”.

Por último, tampoco dio pistas sobre su frustrado paso al Al-Ahli, de Emiratos Árabes, con el que aseguró haber llegado a un acuerdo con anticipación: “Teníamos todo prácticamente de palabra y eso vale mucho más que mil cosas, desde mi punto de vista. Yo confío. Lastimosamente no se hizo el negocio”.